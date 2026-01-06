El FC Barcelona busca sellar su pase a la gran final de la Supercopa de España 2026 enfrentando al Athletic Club este miércoles 7 de enero. El equipo de Hansi Flick llega en un estado de forma envidiable, liderando LaLiga y con el objetivo de defender su corona número 15. Si vives en Estados Unidos, el partido inicia a las 2:00 PM ET / 11:00 AM PT, mientras que en México la cita es a la 1:00 PM. No te pierdas este duelo donde los culés parten como favoritos para asegurar su lugar en el partido por el título del próximo domingo.
Aunque el Athletic atraviesa una racha difícil, los de Ernesto Valverde siempre son un rival peligroso y buscarán dar la gran campanada en el King Abdullah Sports City de Yidda. Conéctate desde tu dispositivo favorito y sigue el minuto a minuto de esta emocionante semifinal que paralizará al mundo del deporte actual. Asegura tu lugar frente a la pantalla y disfruta de la intensidad de la Supercopa con la cobertura más completa y profesional.
Horario del partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por Supercopa de España 2026
El partido entre FC Barcelona y Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España se jugará este miércoles 7 de enero de 2026 a las 22:00 hora de Yidda / 20:00 horario peninsular de España. Si estás en México o Estados Unidos, estos son los horarios para seguirlo EN VIVO:
- Ciudad de México, 13:00 horas
- Este de Estados Unidos (ET), 14:00 horas
Canales TV y Streaming para ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por Supercopa de España 2026
|PAÍS
|CANAL TV / STREAMING
|Argentina
|Flow Sports
|Brasil
|Disney+ Premium
|Colombia
|Win+ Fútbol y Win Play
|Costa Rica
|Sky Sports Norte
|Ecuador
|El Canal del Fútbol
|El Salvador
|Sky Sports Norte
|España
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
|Estados Unidos
|ESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|Guatemala
|Sky Sports Norte
|Honduras
|Sky Sports Norte
|México
|Sky Sports y Sky+
|Nicaragua
|Sky Sports Norte
|Panamá
|Sky Sports Norte
|Paraguay
|Flow Sports
|Perú
|América Televisión y América TVGO
|Puerto Rico
|ESPN2, ESPN Deportes y NAICOM
|Reino Unido
|TNT Sports 1, discovery+ y discovery+ App
|República Dominicana
|Sky Sports Norte
|Uruguay
|Flow TV
|Venezuela
|Meridiano Televisión e inter
¿Dónde ver Barcelona vs. Inter EN VIVO desde México?
Si estás en México y no te quieres perder el partido FC Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España, podrás verlo EN VIVO a través de Sky Sports y Sky+.
¿Cómo ver Barcelona vs. Inter EN VIVO desde Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido entre FC Barcelona y Athletic Club por la semifinal de Supercopa de España se podrá ver EN VIVO por televisión a través de ESPN2 y ESPN Deportes, mientras que en streaming estará disponible en fuboTV y ESPN App, la primera de las mencionadas con opción de prueba gratuita.