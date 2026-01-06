El FC Barcelona busca sellar su pase a la gran final de la Supercopa de España 2026 enfrentando al Athletic Club este miércoles 7 de enero. El equipo de Hansi Flick llega en un estado de forma envidiable, liderando LaLiga y con el objetivo de defender su corona número 15. Si vives en Estados Unidos, el partido inicia a las 2:00 PM ET / 11:00 AM PT , mientras que en México la cita es a la 1:00 PM . No te pierdas este duelo donde los culés parten como favoritos para asegurar su lugar en el partido por el título del próximo domingo.

Aunque el Athletic atraviesa una racha difícil, los de Ernesto Valverde siempre son un rival peligroso y buscarán dar la gran campanada en el King Abdullah Sports City de Yidda. Conéctate desde tu dispositivo favorito y sigue el minuto a minuto de esta emocionante semifinal que paralizará al mundo del deporte actual. Asegura tu lugar frente a la pantalla y disfruta de la intensidad de la Supercopa con la cobertura más completa y profesional.

Horario del partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por Supercopa de España 2026

El partido entre FC Barcelona y Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España se jugará este miércoles 7 de enero de 2026 a las 22:00 hora de Yidda / 20:00 horario peninsular de España. Si estás en México o Estados Unidos, estos son los horarios para seguirlo EN VIVO:

Ciudad de México, 13:00 horas

Este de Estados Unidos (ET), 14:00 horas

Canales TV y Streaming para ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO por Supercopa de España 2026

PAÍS CANAL TV / STREAMING Argentina Flow Sports Brasil Disney+ Premium Colombia Win+ Fútbol y Win Play Costa Rica Sky Sports Norte Ecuador El Canal del Fútbol El Salvador Sky Sports Norte España Movistar+ y Movistar Liga de Campeones Estados Unidos ESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App Guatemala Sky Sports Norte Honduras Sky Sports Norte México Sky Sports y Sky+ Nicaragua Sky Sports Norte Panamá Sky Sports Norte Paraguay Flow Sports Perú América Televisión y América TVGO Puerto Rico ESPN2, ESPN Deportes y NAICOM Reino Unido TNT Sports 1, discovery+ y discovery+ App República Dominicana Sky Sports Norte Uruguay Flow TV Venezuela Meridiano Televisión e inter

¿Dónde ver Barcelona vs. Inter EN VIVO desde México?

Si estás en México y no te quieres perder el partido FC Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España, podrás verlo EN VIVO a través de Sky Sports y Sky+.

¿Cómo ver Barcelona vs. Inter EN VIVO desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre FC Barcelona y Athletic Club por la semifinal de Supercopa de España se podrá ver EN VIVO por televisión a través de ESPN2 y ESPN Deportes, mientras que en streaming estará disponible en fuboTV y ESPN App, la primera de las mencionadas con opción de prueba gratuita.