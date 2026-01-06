El FC Barcelona y el Athletic Club tienen una cita con la historia este miércoles 7 de enero, pues estarán cara a cara por la semifinal de la Supercopa de España 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. El partido empezará a las 8:00 pm en España, 2:00 pm ET, 1:00 pm CT, 12:00 pm MT y 11:00 am PT. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás mirar el duelo vía ESPN Deportes. Tranquilo(a) que aquí descubrirás cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por dicha señal.
Por si no lo sabías, el conjunto culé llega al compromiso con la moral a tope, pues derrotó 2-0 al Espanyol en la Jornada 18 de LaLiga. El Athletic, por otro lado, viene de empatar 1-1 con el Osasuna por la misma competición. Debido a todo lo mencionado, los azulgranas buscarán estirar la racha de buenos resultados, mientras que los rojiblancos intentarán retomar el camino del triunfo.
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona - Athletic Club por la Supercopa de España 2026?
En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:
- Canal 466 de DIRECTV
- Canal 854 de Dish Network
- Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO ONLINE, FC Barcelona - Athletic Club por la Supercopa de España 2026?
Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.