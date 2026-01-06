Revisa esta nota para que sepas cómo ver el partido FC Barcelona - Athletic Club por la Supercopa de España 2026 vía ESPN Deportes. (Foto: Composición Depor)
El FC Barcelona y el Athletic Club tienen una cita con la historia este miércoles 7 de enero, pues estarán cara a cara por la semifinal de la Supercopa de España 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. El partido empezará a las 8:00 pm en España, 2:00 pm ET, 1:00 pm CT, 12:00 pm MT y 11:00 am PT. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás mirar el duelo vía ESPN Deportes. Tranquilo(a) que aquí descubrirás cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por dicha señal.

Por si no lo sabías, el conjunto culé llega al compromiso con la moral a tope, pues derrotó 2-0 al Espanyol en la Jornada 18 de LaLiga. El Athletic, por otro lado, viene de empatar 1-1 con el Osasuna por la misma competición. Debido a todo lo mencionado, los azulgranas buscarán estirar la racha de buenos resultados, mientras que los rojiblancos intentarán retomar el camino del triunfo.

El FC Barcelona quiere conseguir una nueva victoria para alegrar a su hinchada. (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona - Athletic Club por la Supercopa de España 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

  • Canal 466 de DIRECTV
  • Canal 854 de Dish Network
  • Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T
El partido FC Barcelona vs. Athletic Club ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Depor)
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO ONLINE, FC Barcelona - Athletic Club por la Supercopa de España 2026?

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

