¡El mundo se detiene para vivir el primer gran Clásico del 2026! FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 11 de enero de 2026 en la gran final de la Supercopa de España. El escenario será el imponente King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, donde ambos gigantes buscarán levantar el primer trofeo del año. Esta edición marca la cuarta final consecutiva entre los eternos rivales, prometiendo emociones fuertes desde el pitazo inicial. No te pierdas este duelo histórico que paraliza a millones de aficionados en todo el planeta futbolero.

Para los fanáticos en Estados Unidos, el partido iniciará a las 2:00 p.m. ET (11:00 a.m. PT), mientras que en México la cita es a la 1:00 p.m. Sintoniza la transmisión en vivo por ABC y ESPN Deportes en territorio estadounidense, o a través de Sky Sports en suelo mexicano. Es el momento ideal para reunir a la familia y disfrutar de la intensidad del fútbol español en alta definición. Asegura tu lugar frente al televisor y vive la pasión del Real Madrid vs. Barcelona online.

Este será el encuentro oficial número 263 entre ambos, con un historial liderado por el Madrid con 106 victorias frente a 104 del Barça. Los blaugranas dominan el palmarés de la Supercopa con 15 títulos, seguidos muy de cerca por los merengues que ostentan 13 coronas. En el último enfrentamiento directo en una final, el Barcelona se impuso con autoridad, lo que añade un picante especial a esta revancha. La hegemonía de estos dos clubes es total, ganando nueve de los últimos diez trofeos disputados.

Las miradas estarán puestas en figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior, quienes lideran la ofensiva blanca bajo las luces de Arabia. Por el lado culé, el talento joven de Lamine Yamal y la puntería de Robert Lewandowski serán las llaves para romper la defensa rival. Con Raphinha y Rodrygo listos para desequilibrar, esta final de la Supercopa de España 2026 garantiza un espectáculo de clase mundial. Prepárate para gritar los goles y descubrir quién se corona como el nuevo rey del fútbol español hoy.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO desde México, USA y España?

Sin duda alguna, FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España es uno de los partidos que más interés genera a nivel mundial. Con millones de fanáticos alrededor del planeta, aquí te dejo con el horario de inicio en México, Estados Unidos y España. Atento a la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO desde México, USA y España?

Desde opciones en TV abierta, como en señal de paga y vía streaming, aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir el partido de FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por la final de la Supercopa de España 2026 desde el territorio ibérico, así como México y Estados Unidos.

Canales de TV en España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Movistar+ y Movistar Liga de Campeones Canales de TV en México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Canales de TV en USA: ESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App

FC Barcelona vs. Real Madrid: posibles alineaciones

FC Barcelona: Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Pedri, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford; Ferran Torres.

Joan García Pons; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Pedri, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford; Ferran Torres. Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Arda Güler, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior