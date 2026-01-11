Transmisión de ESPN HD para ver el juego de Real Madrid vs. FC Barcelona, por la final de la Supercopa de España 2026 desde Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)
Este domingo 11 de enero, el King Abdullah Sports City volverá a ser el escenario de la gran final de la Supercopa de España 2026. Una vez más, Real Madrid chocará ante FC Barcelona para definir al campeón del certamen, encuentro que desde Estados Unidos será transmitido a partir de las 2:00 p.m. Tiempo del Este por ESPN HD, ESPN Deportes o ESPN App. Los merengues vienen de eliminar a Atlético de Madrid, mientras que los blaugranas dejaron en el camino a Athletic Club. Sigue aquí el minuto a minuto.

ESPN HD EN VIVO - dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona por final Supercopa de España 2026 (Video: Real Madrid CF)
