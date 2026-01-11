Transmisión del Canal 4 América TV desde Perú, para ver Real Madrid vs. FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)
En señal abierta para todo Perú, el Canal 4 de América TV transmitirá la final de la Supercopa de España 2026 entre Real Madrid vs. FC Barcelona, este domingo 11 de enero desde el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. El partido iniciará a las 2:00 p.m. hora de Perú. Cabe señalar que Barcelona es el vigente campeón del certamen y es una revancha para Real Madrid, que la temporada pasada cayó por 5-2 en la gran final, en lo que fue una de las goleadas más duras de la última era de Ancelotti.

América TV Canal 4 EN VIVO - transmisión clásico Real Madrid vs. FC Barcelona por final Supercopa de España 2026. (Video: @RealMadridCF)
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

