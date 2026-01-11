El Clásico paraliza al mundo del fútbol este 2026 con una final épica desde el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. El FC Barcelona llega imparable tras aplastar 5-0 al Athletic Club, mientras el Real Madrid selló su pase con un emocionante 1-2 ante el Atlético en el derbi de semifinales. Ambos gigantes se verán las caras para definir al primer gran campeón de la temporada. Prepárate para vivir 90 minutos de pura adrenalina con el enfrentamiento más esperado del año.

Si estás en México, la mejor opción es seguir el SKY Sports en vivo por SKY Plus HD. Esta plataforma online te permite disfrutar de El Clásico en alta definición desde cualquier lugar. Para los residentes en Estados Unidos, la señal llegará cargada de pasión y cobertura total. Asegura tu conexión vía Fútbol TV para no perderte ni un segundo de esta gran final. Consulta los horarios locales y vive hoy la magia de ver al Barcelona frente al Real Madrid.

¡El mundo se detiene! 🌍 Sintoniza el FC Barcelona vs. Real Madrid en vivo por El Clásico de la Supercopa de España 2026. Revisa los horarios para USA y México y vive toda la pasión del fútbol español en directo. ¡Imperdible! | Crédito: fcbarcelona.es / Composición Depor

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de Supercopa de España 2026 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el partido FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

Transmisión de El Clásico, FC Barcelona - Real Madrid en directo, este domingo 11 de enero, por la final de la Supercopa de España 2026. (Fotos: @FCBarcelona / AFP / Composición MAG)

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de Supercopa de España 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.