Todo listo para una nueva edición del Derbi Madrileño, aunque esta vez se traslada al King Abdullah Sports City de Arabia Saudi, para la semifinal de la Supercopa de España 2026. Mira el partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid EN DIRECTO, desde México y Estados Unidos. Este partido de pronóstico reservado será para conocer al segundo finalista del torneo, donde ya espera el Barcelona para conocer al campeón de la edición 2026, que se sigue disputando en medio oriente.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por Supercopa de España 2026?
Aquí te cuento cuál es el horario de inicio del partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO para seguirlo desde México o Estados Unidos. Recordemos que desde España iniciará a partir de las 8:00 p.m., tal y como ocurrió con la semifinal previa a este enfrentamiento.
- Hora de inicio en USA: 2:00 p.m. Tiempo del Este / 11:00 a.m. Tiempo del Pacífico
- Hora de inicio en México: 1:00 p.m. Centro de México
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por Supercopa de España 2026?
La transmisión del partido de Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO desde México será a través de Sky Sports HD o mediante ESPN Deportes en Estados Unidos, siendo las únicas opciones oficiales para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento. Además, si te encuentras en Latinoamérica podrás verlo por DIRECTV Sports o DGo online.
Real Madrid vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones
Real Madrid: Courtois; Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, Gonzalo, Rodrygo.
Atlético Madrid: Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, M. Llorente; A. Baena, Koke, Barrios, G. Simeone; J. Álvarez y Sörloth.
Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: jueves 8 de enero de 2026
- Lugar: King Abdullah Sports City, Yeddah, Arabia Saudi
- Horario: 2:00 p.m. Tiempo del Este / 1:00 p.m. CDMX
- Canal TV: Sky Sports México / ESPN Deportes USA
- Streaming: Sky Plus+ México / ESPN+ USA