¿Se muda de Vallecas? Luis Advíncula reveló dónde le gustaría continuar la próxima temporada

Luis Advíncula parece haber encontrado su hueco en el Rayo Vallecano de Paco Jémez tras su buena actuación frente al Valencia, después de dos partidos sin jugar, y podría repetir en el once contra el Athletic Club de Bilbao. El lateral peruano brindó una entrevista a la agencia de noticias EFE en la que reveló temas sobre su futuro en LaLiga Santander.

"Me gustaría quedarme, aún falta mucho, pero pase lo que pase, y ojalá sea lo que Dios quiera, me gustaría quedarme", comentó Advíncula, quien dijo estar "centrado" en lo que resta de campeonato con su equipo.



"Estoy tratando de disfrutar cada momento que estoy viviendo, aunque el presente no es el mejor. Sabemos que tenemos calidad y jugadores para salir de esto y esperemos celebrar pronto que el Rayo sigue en Primera, donde se merece estar", apuntó.

Luis Advíncula llegó al Rayo Vallecano en agosto de 2018 como uno de los refuerzos más destacados para la vuelta a Primera del equipo madrileño. Su incorporación despertó la ilusión de la afición vallecana, pero sobre todo de los compatriotas que residen en España, que le recibieron con un apoyo multitudinario en su presentación.

