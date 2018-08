Luis Advíncula fue presentado oficialmente este miércoles como refuerzo del Rayo Vallecano , club madrileño con el que afrontará LaLiga de España tras su participación con la selección peruana en el Mundial de Rusia.



Para sorpresa de muchos, el exjugador de Sporting Cristal tuvo un recibimiento a lo grande en Vallecas. Como si se tratara de Cristiano Ronaldo, 'Bolt' fue arropado por decenas de hinchas de nacionalidad peruana, que no dudaron en corear su nombre y pedirle autógrafos.

Advíncula ante la prensa

En conferencia de prensa, Luis Advíncula asumió el desafío más exigente de su carrera profesional y valoró la oportunidad que recibe en el conjunto vallecano, que acordó con Tigres la cesión con opción de compra del defensor por una temporada.



No obstante, a pesar del impacto que genera su llegada a Puente de Vallecas, el popular 'Bolt' no tiene la titularidad asegurada y deberá ganarse un lugar en la consideración del estratega Miguel Ángel Sánchez Muñoz, o simplemente 'Míchel'.



Cabe resaltar que, con su llegada al fútbol español, Luis Advíncula afrontará su octava experiencia internacional, luego de su paso por Hoffenheim, Ponte Preta, Vitória Setúbal, Bursaspor, Newell's Old Boys, Tigres y Lobos BUAP.