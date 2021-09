Bien dicen que uno vuelve al lugar donde fue feliz. Y ese dicho se cumple con Antoine Griezmann, que finalmente terminó siendo el verdadero ‘bombazo’ sobre el bocinazo del mercado de fichajes. El delantero francés volverá al Atlético de Madrid tras dos años en el FC Barcelona, y en medio aún de la noticia, el delantero ha enviado su primer mensaje a los rojiblancos.

El galo ha contestado a una publicación del club en la que mostraban que llevaría el dorsal número 8 con un “Deseando volver a casa”, acompañado de dos corazones rojiblancos.

En pocos segundos se han disparado el número de interacciones con el tweet del francés. La afición estaba deseando un gesto y, aunque ha tardado, este al fin han llegado. Ahora queda por ver, cómo le irá en esta nueva etapa como ‘colchonero’.

(Foto: Twitter Antoine Griezmann)

Griezmann regresa dos temporadas después al Atlético para intentar recuperar bajo las órdenes de Simeone esas sensaciones que le colocaron entre los mejores futbolistas del Mundo.

En el Barcelona no llegó a cuajar en el equipo azulgrana a pesar del desembolso de 120 millones por él en 2019. En estos dos años ha jugado 102 partidos, en los que ha marcado 35 goles y dado 17 asistencias.

Ahora, le tocará volver a ganarse el cariño de la afición rojiblanca con goles y buenas actuaciones.

Se despidió “triste” del Barcelona

Antoine Griezmann se despidió de la afición del Barcelona, tras confirmarse su salida en el último día de mercado de vuelta al Atlético de Madrid, asegurando sentirse “orgulloso” de haber sido culé y “triste” de no haber podido disfrutar más en el Camp Nou.

“Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. ¡Visca el Barça!”, escribió en sus redes sociales.

