¿Dos pasos adelante y uno atrás?: Griezmann, volver al pasado y los ejemplos para triunfar en el Barça

En el área destacan los mejores. Y es que ahí es donde se definen los partidos, sea en la propia atajando un penal o en la contraria anotando el gol del triunfo. Algunos jugadores evolucionan alejándose de ella, otros hacen totalmente lo contrario, pero hay uno que está en el punto medio y no es precisamente por su voluntad. Se trata de Antoine Griezmann , quien llegó al FC Barcelona en medio de la polémica y que se intenta adaptar al club rodeado de caos.

La temporada 2019/20 no ha iniciado de la mejor manera posible para el cuadro ‘azulgrana’. Aunque ya se revirtieron los malos resultados que sufrieron en Bilbao (1-0), Pamplona (2-2) y Granada (2-0); las sensaciones no terminan de ser del todo contundentes para Ernesto Valverde. Al final todo ello repercute en los futbolistas y, más que nada, en el francés que llegó para darle un plus a un equipo que necesitaba aire fresco después de lo sucedido en las últimas Champions League.

El Barcelona perdió en el debut de Griezmann en la Liga Santander (Funete: ESPN)

Pero la gran pregunta pasa por si realmente es responsabilidad del ‘Principito’ lo que viene pasando en la ‘Ciudad Condal’. Es obvio que, con la camiseta del Atlético de Madrid, Griezmann se había reconvertido en uno de los mejores delanteros del mundo. Acompañado de Diego Costa o Álvaro Morata, el campeón del mundo manejaba los hilos del cuadro del ‘Cholo’ Simeone, pero llegando a una plantilla donde ya estaba Lionel Messi, su tarea iba a tener que mutar.

Llegando a Cataluña, lo de Antoine era visto como un paso adelante en su carrera (el Barcelona tiene más títulos y prestigio que el Atleti en la historia), pero al mismo tiempo iba a tener que dar unos cuantos para atrás para recordar el pasado. Y es que en cuanto a nivel posicional iba a volver a ser lo que fue cuando brilló con la Real Sociedad: extremo por izquierda.

El golazo de Griezmann con la Real Sociedad en la fase previa de la Champions League.

En los últimos años, con su selección y equipo, Griezmann había sido relacionado como delantero centro, pero fue por la banda cuando empezó a enamorar al mundo en el País Vasco. Siendo un llegador por naturaleza, el francés todavía no era una estrella vistiendo la camiseta ‘txuri urdin’, pero sí que dejaba destellos que hablaban de un potencial estimulante. Nadie pensaría que, años después, en esa misma posición sufriría tanto.

Como Henry y el ‘Guaje’

El primer paso para triunfar en el Camp Nou es recibir el respaldo de Lionel Messi y el ‘10’ ya habló públicamente. “Es mentira que yo dijera que no lo quería. Es de los mejores jugadores del mundo y seguro que se terminará adaptando”, señaló el argentino en conversación con el medio catalán RAC1. Ello, sin duda, le dará un impulso al delantero que ahora mismo desconecta con la selección de su país.

Griezmann recibió su primera asistencia de Messi ante el Villarreal. (DIRECTV)

Además, si se pone en retrospectiva seguro que se dará cuenta que hay casos para no perder la esperanza. Tanto David Villa como Thierry Henry llegaron al Barcelona siendo delanteros letales y terminaron adaptándose a la posición de extremo en beneficio del club. Ambos son recordados con mucho cariño por los ‘culés’ y seguro Griezmann querrá seguir sus pasos.

Ambos se sintieron frustrados en sus inicios. “ Me tengo que adaptar al estilo”, diría ‘Titi’ en sus primeros compases con la camiseta ‘azulgrana’; mientras que el ‘Guaje’ aceptaría que “es complicado jugar aquí porque los jugadores llevan una marcha más que el resto”. Dos frases célebres que podían relacionarse con la mediocridad, pero que terminaron quedando en el olvido por los buenos momentos que dejaron ambos.

El gol de David Villa a Paraguay, que los eliminó de la Copa del Mundo en 2010. (Getty/YouTube)

El francés terminó su estancia con el Barça con 121 partidos, 49 goles y 26 asistencias; mientras que el asturiano pudo celebrar en 48 oportunidades con 119 encuentros en su currículo. Para colmo, los dos terminaron levantando un Champions en la ‘Ciudad Condal’.

Por ahora, el ‘ Principito’ parece estar sufriendo lo que vivieron sus predecesores, pero será cuestión de tiempo ver la evolución de una estrella mundial. Para los mejores del mundo, los retos son como baterías para mantener la conexión con el deporte rey y seguro que el delantero francés lo tomará como uno muy importante en su carrera profesional.

