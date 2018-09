Primero Sergio Ramos y luego Diego Forlán. Los cracks del fútbol han criticado sin piedad la poca humildad de Antoine Griezmann tras declaraciones en la que da cuenta que ya se siente a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, además que exigir que le den el Balón de Oro.



"Ya me siento en la mesa donde comen Messi y Cristiano Ronaldo. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera", afirmó Griezmann en entrevista con 'AS'.



El también ex atacante de la Real Sociedad insistió en que aún tiene margen de progresión "en lecturas de partido, ofensivamente... En los pases, en los giros a la portería rival. Sé que puedo marcar más goles aún, dar más pases y defensivamente ser mejor...".



La respuesta de Ramos para Griezmann

"La ignorancia es muy atrevida, cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de Totti, Buffon, Maldini, Raúl, Xavi, Iniesta o Iker Casillas, jugadores que lo han ganado todo, tienen sus vitrinas repletas de títulos en su casa y ninguno tiene el Balón de Oro", dijo el capitán del Real Madrid sobre Griezmann.



"Cada uno es libre de expresar su opinión pero debería dejarse aconsejar por su entrenador, el Cholo, y por compañeros como Godín y Koke que reúnen valores que le vendrían bien. Aun así, pienso que es un gran jugador y le deseo lo mejor", añadió.