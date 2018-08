Arturo Vidal y la Selección de Chile no pudieron clasificar al Mundial Rusia 2018 ; sin embargo, el volante del Barcelona no pudo ser ajeno al torneo que reúne a las mejores selecciones del planeta.

En una entrevista con Mundo Deportivo, el chileno reveló que observó la Copa del Mundo pero que no fue de su agrado. Hubiese preferido que otro equipo levante el trofeo.

"No me gustó mucho. Claramente el Mundial fue diferente a todo porque hubo muchos equipos que se metieron a defender atrás, que buscaban el contragolpe. Claramente Francia fue superior, pero me habría gustado más que ganase un equipo que fuese a buscar más los partidos.", explicó Arturo.

Francia fue aplaudida por algunos pero rechazada por otros tras demostrar un estilo de juego vertical y preciso, pero que cuando era necesario replegarse y defender con uñas y dientes lo hacía sin problema alguno.

"Habría preferido más que ganase un equipo de un perfil parecido al Barça, ¿no?", preguntó el reportero a Vidal.



"Sí, más como el Barça, que no busca tanto meterse atrás y salir al contragolpe", respondió.



Igualmente, el exBayern Munich reveló cómo fue estar al mando de Josep Guardiola en su estadía en el club 'bávaro'.

"Bien, para mí fue una linda experiencia. Estuve un año solamente con Guardiola, pero fue un año muy intenso, con un equipo muy fuerte, en el que todos los entrenamientos trabajamos al ciento por ciento. Hubo mucha alegría en el equipo, fue una linda experiencia, algo que me dejó marcado para seguir creciendo como jugador", agregó.