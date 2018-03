Arturo Vidal es uno de los mejores volantes del planeta. Lo viene demostrando hace muchas temporadas en el Bayern Munich , sin embargo, el crack chileno teme perder el protagonismo con la confirmada llegada de Leon Goretzka. Ante semejante dilema, el 'Rey' ya estaría buscando nuevos aires.



Según el portal español 'El Gol Digital', Atlético de Madrid sería uno de sus posibles destinos. A pedido de Diego Simeone, los 'Colchoneros' irían por el fichaje del bicampeón de América con Chile. Sin embargo, consideran que todavía no ha llegado el momento correcto.



Pese al interés de otros clubes, en Manzanares quieren arriesgarse a esperar hasta el final de temporada para tentar a Arturo Vidal. La idea del 'Aleti' sería hacer una evaluación de cada uno de los jugadores para decidir qué zona y con quiénes reforzar al equipo.



Hay que mencionar que no es la primera vez que el nombre de Vidal suena fuera del Bayern Munich. Medios europeos lo han vinculado con el AC Milan e Inter de Milán. No estará en Rusia 2018, pero al menos el 'Rey' se asegurará un buen futuro.