En el día de su presentación en el FC Barcelona , Arturo Vidal afirmó que llegaba al Camp Nou con la ambición de ganarlo todo. Es lógico, un crack de sus condiciones quiere convertirse rápidamente en uno de los referentes azulgranas, pero Ernesto Valverde ha pedido calma.



En la previa del partido ante el Alavés , el entrenador del campeón de la Liga Santander , afirmó que el chileno todavía tiene que adaptarse a la forma de jugar y pelear por el puesto con sus compañeros. Viene de una larga para y debe ponerse en forma para ser considerado por el técnico.

"Lleva cuatro meses de inactividad. Tiene que habituarse a la forma de jugar y también tiene que competir con otros jugadores y luego ya decidiré yo si jugará o no. ¿Si está para 90 minutos? No lo sé, habrá jugadores que estén para 90 minutos y no jueguen", dijo el entrenador a los medios.

Arturo Vidal ya suma minutos

Pese a la advertencia de Ernesto Valverde, el 'King' Arturo ya ha sumado minutos con el FC Barcelona. Debutó ante el Sevilla en la Supercopa de España en Marruecos y el pasado miércoles tuvo minutos ante Boca Juniors. Sobre si será titular en la fecha 1 de la Liga Santander ante el Alavés, es toda una incógnita.



Barcelona y Alavés se enfrentan este sábado desde el estadio Camp Nou por la fecha 1 de la Liga Santander 2018-19. El partido , programado para las 3:15 de la tarde (hora peruana, mexicana y 10:15 p.m. en España), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN.