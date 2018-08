Una palabra autorizada para hablar de un jugador del Barcelona , aunque la declaración pertenece a su pasado en el Bayern Munich. Pep Guardiola tuvo al ‘Rey’ Arturo en Baviera y fue uno de sus titulares indiscutibles en su etapa como técnico. Sin embargo, había un punto débil que explicaba el propio catalán, luego de los partidos jugados del chileno.



En otra ocasión, tras un partido de la Champions League contra el Benfica en el que los lusos se encerraron mucho para dejar pocos espacios al Bayern Munich, Guardiola comentó sobre Arturo Vidal en cuanto a sus funciones tácticas en el equipo bávaro.



“Me gustaría que Arturo Vidal jugase un poco más por delante porque en algunos partidos con rivales cerrados no hace gol quien está sino el que aparece, el que llega. Arturo, entre líneas, no es muy muy rápido y si no hay espacios entre líneas necesitas habilidad en el espacio corto, y él no la tiene. Lo que buscamos de él es esa capacidad para llegar desde atrás y en el juego aéreo”, explicó sobre ciertas facultades que no tiene el seleccionado chileno.



Preguntado sobre si el chileno era una petición suya para el Bayern Munich, Guardiola aclaró que “el club me confirmó que podía fichar a Vidal, yo dije que me parecía un buen jugador y lo demás es el club. Yo no pido aquí (en el Bayern) los jugadores, es el club el que los pide”.



Barcelona fichó ahora a Arturo Vidal por las próximas tres temporadas y, si bien el equipo de Guardiola no juega como el de Ernesto Valverde, hay interrogantes sobre su fútbol.