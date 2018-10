Arturo Vidal ha dejado en claro en las últimas semanas que el poco protagonismo que recibe en el Barcelona no lo hace feliz. Como era de esperarse, el DT del equipo azulgrana, Ernesto Valverde, ha sido consultado sobre el tema, dando una reprimenda pública para el volante chileno de 31 años.



En la conferencia previa al partido entre Barcelona y Sevilla , el 'Txingurri' reveló que conversó con Arturo Vidal y le llamó la atención ante los medios por la forma en que manejo su fastidio por ser constantemente suplente en Can Barça.



"Tenemos la idea de solucionar los problemas que tenemos dentro del vestuario. He hablado con él, evidentemente. No comentaré los términos. Es algo que hacemos fuera para que no se monte tanta bola como se ha montado estas semanas", dijo el DT de Barcelona.

Arturo Vidal y otro llamada de atención

Ernesto Valverde no ha sido el único que ha reprendido públicamente a Arturo Vidal. Hace unos días, Pep Segura, mánager del Barcelona también lo criticó por sus publicaciones en redes sociales. "Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos", fue lo que había escrito el chileno en Instagram.



"Es una situación muy clara. Se nota que tiene una voluntad grande y quiere triunfar aquí, pero lo negativo es que si no tiene cuidado profesional y respeto a los demás, quizás las decisiones hacia él no serán las esperadas", dijo Segura.