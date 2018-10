Arturo Vidal sonríe en Estados Unidos y frunce el ceño en Barcelona. El volante chileno concentra con sus compañeros de la Selección, sabiendo que será titular en el partido vs. Perú en Miami. Sin embargo, en Cataluña sabe que tendrá que sentarse al banco de suplentes. EL ‘Rey’ Arturo, como se le conoce en el mundo, prefiere hacer un punto aparte de reflexión en medio de los amistosos internacional FIFA, mientras trata de solucionar una ‘anti conducta’ que ya ha provocado la molestia de tres grandes referentes de los catalanes.



De acuerdo a medios españoles, Lionel Messi, Luis Suárez y Philippe Coutinho no se han mostrado conforme con la forma cómo publica Vidal en las redes sociales. Se entiende su molestia y sus ganas de querer jugar en el campo de juego, pero no es la forma. Una cosa es hablarlo con el técnico (Ernesto Valverde) y los compañeros, otra muy distinta es publicar el desahogo en el Instagram. Simplemente hay cosas que deben quedar dentro del equipo.



Vidal no ha conversado con sus compañeros, sabiendo que deberá hacerlo para seguir en el plantel del Barcelona, como una opción en el equipo del técnico vasco.



Arturo Vidal cometió una falta de respeto con su técnico y sus compañeros al expresar públicamente su molestia por la falta de minutos desde su llegada al Barcelona, dijo el mánager deportivo del equipo en una entrevista publicada el jueves por el diario deportivo Sport.



Vidal, de 31 años, aseguró hace algunos días no estar contento por el poco tiempo en la cancha que ha sumado en el Barcelona, donde solo ha sido titular en dos partidos y fue sustituido en ambas ocasiones, desde su llegada en la pretemporada proveniente del Bayern Munich.



Vidal se encuentra actualmente concentrado con la selección chilena, que enfrentará el viernes a Perú en un amistoso en Miami y cuatro días después se medirá a México en Querétaro.