Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 4 de abril por la fecha 30 de LaLiga en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Los culés son los únicos líderes del campeonato, con importante ventaja de cuatro puntos sobre Real Madrid, segundo en la tabla de posiciones. Entérate aquí qué canales transmitirán este encuentro, vital para los de Hansi Flick y también para los de Diego Simeone, que busca asegurar un boleto a la próxima UEFA Champions League.

El Atlético llegó al receso internacional tras caer 3-2 en el derbi ante Real Madrid, pese a ir ganando al descanso, lo que eleva a 19 los puntos que ha dejado escapar tras adelantarse en LaLiga esta temporada. Después de la derrota por 3-2 ante Tottenham en la Champions League, los rojiblancos afrontan la posibilidad de encadenar su tercera derrota consecutiva, lo que podría acabar con sus opciones de alcanzar al Villarreal, tercero y que inicia esta jornada con un punto más.

El Barcelona, por su parte, superó por la mínima al Rayo Vallecano (1-0) en su último compromiso, manteniendo así una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid. El técnico Hansi Flick ha dirigido una serie de 26 partidos de liga sin empates (22 victorias, 4 empates), pero no hay garantías de que esa racha continúe con una victoria aquí, ya que el Barça ha perdido dos de sus últimas cuatro salidas en LaLiga.

Aquel 4-0 en febrero fue solo la tercera victoria del Atlético en sus últimos siete duelos directos como local en competición oficial. El Barcelona, por su parte, ha ganado en sus tres últimas visitas ligueras al Metropolitano, siendo el único equipo visitante que lo ha logrado en LaLiga. Además, en ocho de los 15 partidos de liga en casa del Atlético esta temporada, el primer gol ha llegado en los primeros 15 minutos.

Ningún equipo ha marcado al menos dos goles en más ocasiones en LaLiga esta temporada que el Barcelona (22 veces antes de esta jornada). El cuadro catalán, en tanto, ha sumado 18 puntos tras ir perdiendo, la mejor marca de la liga este curso (6V, 4D). Buscará seguir esa senda, aunque preferiblemente no pasar más sobresaltos.

Julián Álvarez marcó el cuarto gol del Atlético en el 4-0 de la primera vuelta y también abrió el marcador en este mismo duelo la temporada pasada (derrota 4-2). Robert Lewandowski, por su parte, ha participado en cuatro goles (dos goles y dos asistencias) en sus dos últimas visitas ligueras a este estadio.

Marcos Llorente y Johnny Cardoso están sancionados en el Atlético, que además está pendiente del estado físico de Alexander Sørloth tras el receso internacional con Noruega. Del lado contrario, Raphinha será baja en el Barcelona tras lesionarse con Brasil.

Atlético de Madrid vs. Barcelona se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 30 de LaLiga. (Fotos: @Atleti / @FCBarcelona / Composición MAG)

Barcelona vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid se disputará este sábado 4 de abril en el Riyadh Air Metropolitano, programado para las 2:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y siete horas más en España.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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