Lo que se suponía iba a ser una fiesta en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, con un banderazo de por medio para darle el respaldo a los jugadores de Alianza Lima previo al clásico frente a Universitario de Deportes, terminó convirtiéndose en una tragedia. El saldo fue lamentable: una avalancha provocó la muerte de uno de los hinchas y dejó a 47 heridos –tres de ellas en estado crítico–, luego de que la reunión se saliera del control y el club victoriano no pudiera hacer nada para controlar a las casi 5000 personas que coparon la grada popular de su recinto.

Este hecho, por supuesto, dejó de ser una noticia nacional y con el correr de las horas diversos medios alrededor del mundo comenzaron a reportar lo ocurrido en el estadio de Alianza Lima. BBC, uno de los medios de comunicación más importantes del Reino Unido y del mundo, dio detalles de lo ocurrido a través de su página web: “Una concentración de fútbol en Perú deja un muerto y decenas de heridos”, titularon.

“Un incidente ocurrido antes de un derbi de fútbol local en Lima, la capital peruana, dejó un aficionado muerto y decenas de heridos (...) Confirmando el fallecimiento, el ministro de Salud peruano, Juan Carlos Velasco Guerrero, declaró a los medios de comunicación en un hospital de Lima que 47 personas resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico“, precisó el citado medio.

El Estadio Alejandro Villanueva fue clausurado. (Foto: GEC)

CNN en Español, por su parte, también replicó la misma información, remarcando las acciones de rescate del cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú y cómo esto dejó graves repercusiones en la previa del clásico del fútbol peruano, que hasta el momento, según lo informado por la Liga 1, se desarrollará con total normalidad desde las 8:00 p.m. de hoy sábado en el Estadio Monumental.

La Vanguardia de España, entre tanto, tituló: “Al menos un muerto y 47 heridos durante un encuentro de hinchas en estadio del Alianza Lima de Perú”. En el desarrollo de la nota, explican que la primera versión del supuesto colapso de una estructura del Estadio Alejandro Villanueva fue desmentido, dejando en claro que la tragedia se debió a la aglomeración de gente en la tribuna sur.

El medio mexicano TUDN, a través de sus redes sociales, catalogó este hecho como una tragedia, generando miles de comentarios en su cuenta de Instagram. El titular de Olé, principal medio deportivo de Argentina, también fue por la misma línea, remarcando que el descontrol en el ingreso y el gran número de hinchas provocó “situaciones de aplastamiento”.

BBC reportó la tragedia en el Estadio Alejandro Villanueva. (Imagen: BBC)

Estadio Alejandro Villanueva quedó clausurado

Horas después del accidente, la Municipalidad de La Victoria lamentó lo sucedido, no sin antes precisar que Alianza Lima no contaba con los permisos para realizar este tipo de concentraciones dentro del Estadio Alejandro Villanueva. Así pues, antes de la medianoche procedieron a clausurar el recinto blanquiazul por los incumplimientos señalados.

Del mismo modo, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) realizó las diligencias de investigación tras la muerte de uno de los hinchas, con la intervención del fiscal adjunto provincial Jonás Padilla. Este, con participación de peritos forenses y personal policial de la División de Homicidios, cumplió en el levantamiento del cadáver.

Olé reportó la tragedia en el Estadio Alejandro Villanueva. (Imagen: Captura de Instagram)

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