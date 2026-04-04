Durante la noche del último viernes, a pocas horas del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el Estadio Alejandro Villanueva se tiñó de sangre con la muerte de un hincha blanquiazul y 47 heridos, tres de ellos de gravedad, en medio de una avalancha suscitada en la tribuna sur del recinto íntimo. Lo que debía ser un banderazo en apoyo de los jugadores previo al encuentro de hoy sábado, terminó en una tragedia.

Según pudo conocer Depor, todo esto comenzó luego del entrenamiento donde Pablo Guede definió su oncena titular para el clásico. Los trabajos comenzaron alrededor de las 5:00 p.m., por lo que los hinchas empezaron a ingresar pasadas las 6:30 p.m. Sin embargo, la única puerta de acceso a la tribuna sur no pudo soportar la gran cantidad de gente que pugnó por un espacio en las gradas.

En medio de eso, los futbolistas todavía seguían en el gramado del estadio y presenciaron lo ocurrido. Tal como se puede ver en las imágenes reveladas por Movistar Deportes, los jugadores intentaron auxiliar a los afectados, apoyándolos con botellas de agua en medio del tumulto que provocaba la asfixia de decenas de afectados.

En el video en cuestión se ve a Luis Advíncula corriendo con un cooler lleno de botellas de agua, buscando que sus compañeros puedan alcanzarles a los afectados en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva. Horas después, con la intervención de los bomberos, se pudo confirmar la muerte de uno de ellos y el saldo de 47 heridos.

Por otro lado, la Municipalidad de La Victoria, a través de un comunicado, confirmó que Alianza Lima no contaba con el permiso correspondiente para realizar este banderazo, y menos en el interior de su estadio. Precisamente horas más tarde se confirmó la clausura temporal del Alejandro Villanueva.

Del lado de Alianza Lima, si bien lamentaron la pérdida de uno de sus hinchas y dieron el apoyo a los afectados, no respondieron a lo señalado por la Municipalidad de La Victoria acerca de la falta de permiso para la realización del banderazo. Ni a través de su comunicado, ni en la serie de entrevistas que Fernando Cabada, gerente general del club, dio a diversos medios en horas de la noche.

“Siempre hemos tenido estos banderazos, que son eventos internos del club, donde llegan los hinchas a manifestar su respaldo al equipo. Nunca ha pasado nada, pero lo primero que quiero decir es que lamento profundamente que se haya perdido la vida de una persona de nuestra familia”, señaló Cabada en RPP Noticias.

El gerente general de Alianza Lima precisó que esperarán los resultados de las investigaciones de lo ocurrido. “Estamos a mitad de un proceso de investigaciones para ver cuál es el reporte final de todo lo sucedido y qué es lo que exactamente ha sucedido. En este momento los detalles y el resto de temas que hay alrededor, que pueden ser anecdóticos o no, para mí no son importantes”, agregó.

Hay que precisar que este lamentable suceso ya está bajo investigación de la Fiscalía, donde esperan encontrar los detalles del inicio de la tragedia, cómo comenzó y qué provocó la muerte de uno de los hinchas. El Ministerio Público confirmó que revisarán las cámaras de seguridad del Estadio Alejandro Villanueva y entrevistarán a los afectados que fueron trasladados a los centros de salud para ser atendidos.

El Estadio Alejandro Villanueva fue clausurado. (Foto: GEC)

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