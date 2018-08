Es uno de los fichajes 'top' del Atlético de Madrid para la temporada. Un gran delantero que de seguro aportará mucho al ataque del 'Cholo' Simeone, pero que también tiene algunos episodios extradeportivos, como el que protagonizó en el Mundial Rusia 2018 con la Selección de Croacia. Nikola Kalinic tuvo que explicar, durante su presentación en el Wanda Metrolpolitano, de lo que ocurrió aquella vez.



Como se recuerda, el atacante fue expulsado por el técnico Zlatko Dalic porque el jugador se habría negado a jugar los últimos minutos del duelo ante Nigeria. Y hay más, tras el segundo lugar que logró el equipo liderado por Modric, a Kalinic le hicieron llegar su medalla de segundo lugar, pero él la rechazó.



"Gracias por la medalla, pero yo ni siquiera jugué en Rusia", declaró Kalinic a Sportske Novosti hace semanas.



Y este lunes, en su presentación oficial como jugador colchonero, el nuevo '9' del Atlético no se salvó de la pregunta y fue consultado por aquel episodio.



"Lo que ocurrió en la selección ocurrió. Era una decisión de nuestro seleccionador. Él no quiso contar conmigo en el Mundial. He aceptado esa decisión. No quise coger la medalla porque no he competido, no he jugado y no he ayudado para conseguir ese gran resultado de Croacia. Ahora me esperan nuevos retos. Lo que pasó, ya pasó, y ahora seguimos", repasó el atacante.