A ponerle pecho: Atlético de Madrid emitió comunicado sobre el estado de Álvaro Morata

No todo fue felicidad para el Atlético de Madrid el último viernes en la goleada de 7 a 3 sobre el Real Madrid en Estados Unidos. De hecho, pese a que antes del minuto de juego ya estaban arriba en el marcador, a los 12' se prendieron las alarmas luego de que Álvaro Morata saliera lesionado.



Por la forma en la que salió, en el Atleti pensaron lo peor: rotura muscular. Sin embargo, para tranquilidad de Simeone y alegría de los hinchas 'colchoneros', el atacante no estará mucho tiempo fuera de los terrenos de juego.



Morata sufre una "contractura muscular en la pierna derecha", según determinó una resonancia magnética a la que fue sometido este lunes el futbolista en Orlando.



"Las pruebas han descartado una rotura muscular (...). De esta manera, el delantero rojiblanco continuará realizando trabajo de fisioterapia y entrenamiento individualizado hasta la remisión completa de su sintomatología", informó el parte médico del club rojiblanco.



Morata no se ha entrenado con el equipo ni el domingo ni el lunes por ese motivo y será baja para el tercer y último partido amistoso del Atlético en Estados Unidos, el próximo miércoles (madrugada del jueves en España) en el All Star de la Major League Soccer en Orlando. EFE

► “Fíchalo de nuevo”: el beso que se dieron Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez en Madrid [VIDEO]



► Los dos clubes a los que se ha ofrecido Dani Alves en el mercado de pases



► Ya está: directiva del Real Madrid le comunicó a James Rodríguez que se queda para nueva temporada



► ¿Pero se quedará? Rayo Vallecano hizo oficial la compra de Advíncula para esta nueva temporada