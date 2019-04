¡A sangre fría! Morata se llevó al arquero y marcó el 2-0 del Atlético Madrid-Celta por LaLiga [VIDEO]

El delantero español Álvaro Morata fue el encargado de ampliar la diferencia en el marcador del Atlético Madrid sobre el Celta por LaLiga Santander 2019. El jugador de los 'Colchoneros' entró de cambio en el complemento y en un contragolpe recibió un pase de Griezmann, que llevó hasta el área y con un regate se quitó al arquero Rubén Blanco para definir con marco abierto a los 74.

Tres paradas de Jan Oblak y un golazo de Antoine Griezmann, de falta directa, en una secuencia repetitiva por ese orden y por enésima vez en los últimos tiempos, lideraron otro triunfo del Atlético de Madrid, sentenciado por Álvaro Morata, frente al Celta, frustrado por dos jugadores incontestables (2-0).



No hay Liga desde hace una semana, por mucho que el Barcelona perdiera dos puntos en Huesca unas horas antes, pero sí hay segundo puesto para el Atlético, que insiste en una posición que, conforme ha avanzado la era Simeone, no sabe a mucho, porque las pretensiones son las máximas, pero que no hace mucho era un éxito incuestionable.

Recordemos que el entrenador argentino contó con las bajas de Lucas Hernández, Thomas Lemar, Stefan Savic, Thomas Partey y Diego Costa. En el caso de este último, el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF), acaba de desestimar el pedido del club 'Colchonero' con lo que se sostiene el castigo de 8 jornadas que se le impuso.



Por su parte, el Celta, club que marcha en la decimosexta casilla con 32 puntos, 30 menos que su rival, sueña con una victoria en el Wanda Metropolitano para dar un paso más a la salvación. Los dirigidos por Fran Escribá llegan a este encuentro tras vencer por 3-1 a la Real Sociedad, y van a la capital española plenos de moral, pero con baja de su máxima estrella, Iago Aspas



