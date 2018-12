Atlético de Madrid y Espanyol se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) por la decimoséptima jornada de LaLiga Santander 2018-19 desde el mítico Estadio Wanda Metropolitano. Revisa la transmisión del partido para toda América Latina LIVE HD a través de la señal de DirecTV Sports desde las 10:15 a.m. en Perú y una hora menos en México. Sigue el minuto a minuto por Depor.com.



EN VIVO y EN DIRECTO | Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Atlético de Madrid y Espanyol.



Atlético de Madrid vs. Espanyol: horarios del partido



Ecuador - 10:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 9:15 a.m..

Bolivia - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Atlético de Madrid continuará con sus intenciones de alcanzar a los líderes Barcelona y Sevilla, ambos con 34 puntos, tres más que los 'Colchoneros'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se llevará a cabo en la capital española.

Atlético de Madrid jugará respaldado por las estadísticas: en casa, apenas ha cedido dos empates en ocho partidos por LaLiga. Pero nada sería posible sin el gran juego colectivo que le ha hecho ganar en los dos recientes encuentros, frente a Deportivo Alavés y Real Valladolid.

"El Atlético de Madrid-Espanyol será un partido duro. El rival es un equipo que ha jugado bien en estos últimos partidos, a pesar de que ha tenido alguna derrota inmerecida", señaló el entrenador del 'Aleti', Diego Simeone, en conferencia de prensa.

Espanyol entró a una crisis de resultados, con cinco derrotas consecutivas, tras mantener un invicto en sus seis presentaciones anteriores. Los 'Pericos' están en la duodécima casilla, con 21 unidades.

Atlético de Madrid vs. Espanyol: probables alineaciones

Atlético de Madrid : Jan Oblak, Santiago Arias, Stefan Savic, Diego Godín, Saúl Ñíguez, Ángel Correa, Rodrigo, Thomas Partey, Koke Resurrección, Antoine Griezmann y Nikola Kalinic.

Espanyol: Diego López, Roberto Rosales, Naldo, David López, Dídac Vilá, Esteban Granero, Marc Roca, Sergi Darder, Hernán Pérez, Sergio García y Borja Iglesias.