Atlético de Madrid vs. Girona se enfrentan este sábado 20 de enero por la vigésimo jornada de la Liga Santander de España. El partido se jugará en el Estadio Wanda Metropolitano desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2. Los 'Cochoneros' (2° con 42 puntos) van por su tercer triunfo al hilo en el torneo para no despegarse del Barcelona, el líder que les lleva nueve unidades de ventaja y que visitará a Real Betis en el Benito Villamarín.

El Atlético de Madrid tratará, además, de sobreponerse a la dura derrota del miércoles en Copa del Rey, en la que el Sevilla remontó para acabar imponiéndose 2-1. Los rojiblancos confiarán en un nuevo tropiezo de los azulgranas para seguir descontando puntos de diferencia.

Atlético de Madrid vs. Girona: horarios del partido País Hora México 9:15 a.m. Perú 10:15 a.m. Colombia 10:15 a.m. Ecuador 10:15 a.m. Venezuela 11:15 a.m. Bolivia 11:15 a.m. Paraguay 12:15 p.m. Chile 12:15 p.m. Uruguay 12:15 p.m. Argentina 12:15 p.m. España 4:15 p.m.

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, decidió no incluir en la convocatoria para el partido contra el Girona al centrocampista Augusto Fernández, ausente de la lista por segundo partido consecutivo tras el duelo de la Copa del Rey.



Tampoco figuran en la lista de 18 futbolistas para el duelo, el defensor uruguayo Diego Godín, que está sancionado; el lateral brasileño Filipe, sancionado; el centrocampista argentino Nico Gaitán, cuya salida del club es probable; y el tercer portero, el argentino Axel Werner.



Vuelven a la citación el guardameta esloveno Jan Oblak, que tuvo descanso en la Copa y será titular mañana, y el lateral croata Sime Vrsaljko, que también apunta al once inicial ante el Girona.

Luego de sus derrotas ante el Eibar y Valencia, Girona volvió al triunfo y se desquitó con Las Palmas, al que goleó 6-0 en la fecha pasada. Los 'gironistas' se ubican en la décima posición con 26 puntos.

Atlético de Madrid vs. Girona: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Giménez, Savic, Filipe Luis; Gabi, Saúl Ñíguez, Koke, Correa, Griezmann y Diego Costa.

Girona: Bono, Aday, Mojica, Bernardo, Juanpe, Ramalho, Pere Pons, Granell, Borja Garcia, Portu, Olunga.