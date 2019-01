Atlético de Madrid vs. Levante: se ven las caras en el Wanda Metropolitano por la Liga Santander

Atlético de Madrid vs. Levante (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV Sports / 6:00 a.m.) por la fecha 19 de La Liga Santander en el estadio Wanda Metropolitano, este domingo 13 de enero desde las 6:00 a.m. (hora peruana) y 12:00 p.m. (hora local). Podrás seguir el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com

Atlético de Madrid tendrá la oportunidad de meter presión al líder Barcelona cuando visite a Levante. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que abrirá la jornada dominical en la liga española.

Atlético de Madrid vs. Levante: horarios del partido

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

México - 5:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.



Con 35 puntos, Atlético de Madrid se ubica en el segundo lugar por detrás de los azulgranas (40), que se medirán con el Eibar en el Camp Nou. Otro de los ingredientes atractivos para los 'Colchoneros' es que podrían alargar a 16 partidos su invicto en la liga: no pierden desde septiembre cuando fueron derrotados por Celta de Vigo.

En casa, Atlético de Madrid ha ganado a todos en lo que va de la temporada, a excepción de Barcelona y Eibar, que se llevaron un punto del Wanda Metropolitano. Por todo ello, los madrileños son favoritos para quedarse con la victoria.

Una de las novedades que presentaría Atlético de Madrid sería la inclusión de Vitolo en el equipo titular. La suspensión de Saúl Ñíguez y la suplencia habitual de Thomas Lemar influirían en la decisión del entrenador Diego Simeone.

Levante llegará de Atlético de Madrid con la moral alta, luego de vencer a Barcelona en la ida de octavos de final de la Copa del Rey. Y pese a la proximidad del choque de vuelta, el técnico Paco López consideró a todos los jugadores disponibles.

Levante pretenderá cortar la racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria. Los 'Granotes' marchan en la décima posición, con 23 unidades.

Atlético de Madrid vs. Levante: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Juanfran, Stefan Savic, Diego Godín, Lucas Hernández, Vitolo, Thomas Partey, Rodrigo Hernández, Koke Resurrección, Antoine Griezmann y Nikola Kalinic.

Levante: Olazabal Oier, Roberto Suárez, José Manuel Rodríguez, Erick Cabaco, Nikola Vukcevic, Jason, Enis Bardhi, José Campaña, Toño y Roger Martí y José Luis Morales.