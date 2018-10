Atlético de Madrid y Real Betis EN VIVO, EN DIRECTO y TV ONLINE juegan hoy desde el Wanda Metropolitano LIVE HD por la octava jornada de LaLiga Santander 2018-19. No te lo pierdas. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Podrás disfrutar de este vibrante encuentro STREAMING vía ESPN a partir de las 9:15 a.m. en Perú y México.

EN VIVO y EN DIRECTO / Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Atlético de Madrid y Betis.

Atlético de Madrid vs. Real Betis: horarios en el mundo

Perú: 9:15 a.m. (ESPN)

México: 9:15 a.m. (ESPN)

Argentina: 11:15 a.m. (ESPN)

Chile: 11:15 a.m. (ESPN)

España: 4:15 p.m.

Colombia: 9:15 a.m. (ESPN)

Ecuador: 9:15 a.m. (ESPN)

El Real Betis, de Quique Setién, subido a las alturas de la tabla, desafía al Atlético de Madrid, a Diego Simeone y a Antoine Griezmann, igualados a 12 puntos y enfrentados en un duelo de estilos entre dos maneras diferentes de buscar el mismo objetivo: la victoria.

Atlético de Madrid está en plena reacción: invicto en sus últimos seis encuentros oficiales, vencedor de cuatro de sus cinco duelos más recientes, desde aquel empate en casa con el Eibar (1-1) que causó una decepción fulminada en dos semanas; de victoria (1-2 en Mónaco) a victoria (3-1 al Brujas) en la Champions League.

Entre medias, tres jornadas de la Liga en las que superó al Getafe (0-2) y al Huesca (3-0) y empató en el derbi en el estadio Santiago Bernabéu (0-0), reenganchado ya sin duda a la pelea por el campeonato. De siete a dos puntos de distancia respecto al liderato mientras acomoda su pase a octavos en el máximo torneo europeo.

Antoine Griezmann, figura de Atlético de Madrid, tiene un nuevo reto en el Metropolitano, donde ha marcado cinco de los ocho tantos de su equipo en esta campaña. Sin Diego Costa, fuera del choque por la lesión muscular sufrida el pasado miércoles, él será la referencia ofensiva del 'Aleti', sin la liberación y los espacios que provoca jugar al lado del '19'.

Jan Oblak cubrirá la portería del Atlético de Madrid, que no dispondrá del extremo Víctor Machín, 'Vitolo', dentro del plan de recuperación que sigue desde esta semana para su recuperación total de la lesión de rodilla sufrida en la primera jornada de la Liga.



Con 16 hombres disponibles del primer equipo, Simeone ha convocado a dos jugadores del filial: el central Javier Montero y el delantero Borja Garcés.



Enfrente, el Real Betis llega con la firme convicción de sumar una nueva victoria, que ante el equipo madrileño se le resiste desde que lo entrena Simeone.



Atlético de Madrid vs. Real Betis: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Juanfran, Diego Godín, Lucas Hernández, Filipe Luis; Rodri; Koke Resurrección, Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar; y Antoine Griezmann.



Real Betis: Pau López; Francis Guerrero, Aissa Mandi, Marc Bartra, Sidnei, Junior Firpo; Andrés Guardado, Sergio Canales, Giovani Lo Celso; Joaquín Sánchez y Loren Morón.