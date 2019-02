¿Se repetirá con el Atleti? Morata le anotó dos veces al Madrid con Juventus... y no celebró 

Los ojos de todo Madrid estarán puestos en Álvaro Morata. El delantero que debutó en la fecha pasada como 'colchonero' ante el Betis, se estrenará en su nueva casa, el Wanda Metropolitano, en el derbi Atlético de Madrid vs Real Madrid por LaLiga Santander, y la gran pregunta que gira sobre él es si celebrará o no en caso de anotarle a su exequipo. Ojo que ya hay precedente.

Morata empezará a intentar ganarse el cariño de su nueva afición en un duelo muy duro, contra muchos de sus excompañeros con los que alzó la Champions League 2016-2017, y jugándose el segundo lugar de LaLiga.



Hay muchas posibilidades de que Morata sea titular, además, con lo que aumentan las opciones de que le anote a Courtois, otro que enfrentará a su 'ex'. Pero la gran interrogante es, ¿festejará el delantero si anota?



Recordemos que esta no será la primera vez que enfrente al Real Madrid, pues ya lo hizo con camiseta de la Juventus en la Champions League 2014-15. De hecho, un suyo supuso la eliminación de los 'blancos' en semifinales.



¿Qué pasó aquella vez? Morata anotó tanto en Turín como en el Bernabéu, y en ninguna de las dos ocasiones celebró ante el equipo que lo hizo 'ver la luz' en el fútbol profesional.



De ahí han pasado algunas temporadas ya, y sobre todo, muchas altibajos en la carrera de un Álvaro Morata que esta vez llega con mucha hambre de revancha, no solo porque en su momento el Real Madrid lo dejó marcharse, sino porque en el Chelsea las cosas jamás le funcionaron.