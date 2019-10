¡Desde el Wanda! Atlético de Madrid vs. Valencia EN VIVO juegan por Liga Santander

Atlético de Madrid vs. Valencia (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN y Movistar LaLiga / 9:00 a.m.) juegan por la fecha 9 de Liga Santander en el estadio Wanda Metropolitano. No te pierdas los detalles de este choque en el que los colchoneros buscan retomar la punta del fútbol español. Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com

Tras ocho jornadas de la Liga, el Atlético anhela con insistencia los goles de Diego Costa y Álvaro Morata, bajo el foco este sábado en el Wanda Metropolitano contra el Valencia, sin Rodrigo Moreno ni Gonçalo Guedes, rearmado con dos triunfos consecutivos y ante una prueba de fuego para su ambición.

Atlético de Madrid vs. Valencia: horas y canales en el mundo



España 4:00 p.m. | Movistar LaLiga

Perú 9:00 a.m. | ESPN

México 9:00 a.m. |

Ecuador 9:00 a.m. |

Colombia 9:00 a.m. |

Bolivia 10:00 a.m. |

Paraguay 10:00 a.m. |

Venezuela 10:00 a.m. |

Argentina 11:00 a.m. |

Brasil 11:00 a.m. |

Chile 11:00 a.m. |

Uruguay 11:00 a.m. |



Diego Costa , en su peor inicio en 12 años, ha anotado un gol y Morata suma otro este curso; demasiado poco para dos hombres indiscutibles en el equipo y en el once este sábado, que enfrenta a dos bloques en diferentes momentos -el Atlético sólo ha ganado una de las últimas cinco jornadas y el Valencia encadena dos victorias-, pero con una constante en este comienzo de Liga: la irregularidad.

A tres puntos del liderato del Real Madrid y presionado por una dinámica de sólo dos victorias en sus siete últimos duelos oficiales (una de cinco en la Liga, con tres 0-0 incluidos), el equipo rojiblanco ha sumado 15 de 24 puntos, mientras pide tiempo para adaptar las ocho piezas sustituidas en verano y afina su ataque.

Porque el Atlético enfoca directamente a la pegada como causa de no haber ganado tanto como esperaba. Ve un problema de gol aún por resolver, con 11 tantos en sus primeros diez compromisos oficiales. Sólo siete corresponden a la Liga y sólo dos, en el mismo partido ante al Mallorca (0-2), al tramo de las últimas cinco jornadas.

Sólo por encima de otros cinco equipos en esta Liga en ese aspecto (el Mallorca ha anotado seis goles, el Alavés y el Celta cinco y el Espanyol y el Leganés cuatro, todos de la zona baja de la clasificación), el Atlético tampoco remata como se espera. Ha lanzado 24 tiros a portería, los mismos que el Valladolid, y sólo por encima de Getafe, Eibar, Celta, Espanyol, Mallorca y Alavés.

Mientras el ataque no funciona con la productividad exigida, el Atlético se sostiene arriba de la tabla por su estructura defensiva, compuesta para este sábado en la alineación inicial por el portero Jan Oblak, imbatido en los últimos 509 minutos o cinco partidos, y los defensas Santiago Arias, José María Giménez, Felipe Monteiro y Renan Lodi. Stefan Savic es la única baja por una lesión muscular.

En contraste, el Valencia ha marcado y recibido los mismos goles, 12, en las primeras ocho jornadas. Es octavo con doce puntos, logrados a través de tres victorias, dos en las últimas dos citas del campeonato, y otros tantos empates. No pierde en el torneo desde el 14 de septiembre, cuando fue goleado 5-2 por el Barcelona.

Es el sexto más goleador de la Liga, aún con Rodrigo a cero, pero con el uruguayo Maxi Gómez y Dani Parejo, con cuatro dianas cada uno de las 12 de su conjunto, como protagonistas indiscutibles en esa faceta. El charrúa ha anotado tres en las últimas tres citas. A la vez, el Valencia es el cuarto que más goles ha encajado esta Liga.

Ahora llega al estadio Wanda Metropolitano, donde fue doblegado en sus dos visitas precedentes (1-0 en 2017-18 y 3-2 en 2018-19) con goles decisivos del argentino Ángel Correa, este sábado suplente, y donde tratará de lograr un triunfo que le permita entrar de lleno en la batalla por las plazas que dan derecho a la Liga de Campeones.

Atlético de Madrid vs. Valencia: alineaciones posibles



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Joao Félix; Morata y Diego Costa.



Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Jaume Costa, Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Cheryshev o Kondogbia, Maxi Gómez y Gameiro



