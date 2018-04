Fue la llamada 'Generación de Oro' del fútbol español y motivos tuvieron de sobra. Entre ellos, dos Eurocopas y una Copa del Mundo. Casi nada. Y la 'vertebra' principal de la 'columna' de aquella selección que conquistó pero sobre todo enamoró al mundo fue Andrés Iniesta , el mediocampista que anunció este viernes -entre lágrimas- su marcha de la Liga Santander.

Las redes sociales, como era de esperarse, han estado por lo menos, bastante agitadas, entre muestras de cariños, sentidos mensajes, videos y fotos. Precisamente, una imagen publicada nada menos que por 'Mister Chip' no tardó nada en hacerse viral. En la instantánea, aparecen aquellos considerados 'superhéroes' que tuvo 'La Roja' en el Mundial de Sudáfrica, con Iniesta a la cabeza.



Imposible entender todo lo que ha pasado en los últimos años en el fútbol español sin ellos. Imposible describir la inmensa felicidad que nos han hecho sentir. Uno a uno se han ido yendo de La Liga. Hoy le toca a Andrés. Les vamos a echar mucho de menos, pero su legado es ETERNO. pic.twitter.com/f8XIvPDYH5 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 27 de abril de 2018

"Imposible entender todo lo que ha pasado en los últimos años en el fútbol español sin ellos. Imposible describir la inmensa felicidad que nos han hecho sentir. Uno a uno se han ido yendo de La Liga. Hoy le toca a Andrés. Les vamos a echar mucho de menos, pero su legado es eterno", publicó el reconocido estadístico español.

Y así ocurrió. El ' Guaje' se marchó a la MLS, Casillas está en Portugal, Xavi Hernández se fue al fútbol árabe, mientras que Alonso y Puyol le pusieron punto final a su carrera. Y ahora fue Iniesta quien se despidió de España para marcharse, todo hace indicar, al fútbol chino.



"En unos días cumpliré 34 años, me he exprimido al máximo por mi club, me he dejado el alma por este equipo por este club, yo me conozco sé como estoy... Y entiendo que de aquí en adelante por motivos naturales, de ley de vida, todo iba a costar algo más", explicó.