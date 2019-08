''Las botas de Ansu eran un desastre'': la conmovedora anécdota de la nueva 'joya' del Barza con Víctor Valdés

Momentos que solo el fútbol sabe darte. Sensación del último partido disputado entre el Barcelona y Betis por LaLiga Santander, el extremo bisauguineano Ansu Fati hizo historia con los 'culé' al convertirse en uno de los futbolistas más jóvenes en jugar con el campeón catalán con apenas 16 años y 298 días. En este sentido, su ahora extrenador del Juvenil A, Víctor Valdés , no quiso dejar para el momento para elogiar al que fue su discípulo y de quien contó una anécdota que seguramente te hará emocionar.



" Le pedí las botas y eran un auténtico desastre. No jugó el primer partido, pero sí el segundo, con unas botas nuevas que le compramos. El dolor le venía de las primera botas. Quizá nadie reparó en que las botas estaban mal", relató Valdés, quien este lunes atendió a los medios debido a que su equipo y el juvenil del Ajax jugarán este martes un amistoso para inaugurar el nuevo Estadio Johan Cruyff, que sustituirá al Miniestadio.



Asimismo, Valdés admitió que da por perdida a la perla de La Masia, quien el domingo debutó con el primer equipo y que está destinado a jugar en el filial. Y es que el hecho de que Ansu Fati debutase con el primer equipo lo sitúa en la historia como el segundo jugador más joven en debutar en partido oficial con el Barcelona, y como el primero que ha vestido la camiseta azulgrana en LaLiga sin haber jugado aún con el filial.



¿Quién es Ansu Fati, la nueva 'joya' del Barza?

Ansu, cuyo nombre completo es Anssumane Fati, nació en la pequeña nación de Guinea-Bissau, en octubre de 2002, y se trasladó a España, donde se había afincado su padre, Bori. "Con 6 o 7 años vino a España, yo vine antes y no sabía que jugaba al fútbol", dijo Bori a la emisora de radio española COPE. "Me decían que no sabía lo bueno que era mi hijo, regateaba a todo el mundo".



A pesar de ser la última joya de la cantera del Barça, el delantero creció en la pequeña localidad de Herrera, a 120 kilómetros de Sevilla, e inició su carrera en el Sevilla. Los grandes clubes de España no tardaron mucho en notarlo y el Real Madrid y el Barcelona se interesaron por el niño de nueve años. Sin embargo, Fati se dejó guiar por el corazón y se unió al cuadro 'culé' a los 10 años.



