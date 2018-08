Es otro Arturo Vidal o, al menos, eso dice serlo a la web oficial del Barcelona. Luego de jugar unos minutos en el partido de los culés contra el Deportivo Alavés, el volante chileno confesó cómo es en las calles, qué gustos musicales tiene y cuál es su objetivo desde su fichaje.



"Soy tranquilo. Me gusta estar con mis hijos, con mis amigos, en mi casa, no salir mucho, descansar", contó el ‘Rey’ Arturo para todos sus seguidores.



"Me gusta el reggaetón, el trap, que me pone alegre y habla de cosas del día a día. Hay muchas canciones buenas, pero me gustan Ozuna, Anuel, Bad Bunny, Lary Over y Farruko", indicó sobre sus gustos de música en la actualidad.



Y en esa línea, sentenció que "bailar puedo pero cantar… todos piensan que soy rudo, siempre pero no es así. Soy tímido, soy tranquilo, me gustan las mismas cosas que a la gente".



Sobre su ‘look’, específicamente de su peinado, Arturo Vidal indicó que "es preciso con mi forma de jugar y mi forma de vivir. Desde que nací hasta hoy. Es para decirle a los rivales que no será fácil enfrentarme. A algunos les gusta, a otros no, pero es mi marca, la he tenido toda la vida".



Y de la comida, el ex Bayern Munich contó que le gustan “las pastas, la comida chilena, cocina de la casa. No he cambiado mucho la comida".



Finalmente, reconoció que es una persona cuya mayor virtud es "la alegría" y que su defecto es "ser impulsivo" y al mismo reiteró que su máximo deseo es "ganar la Champions League".