Arturo Vidal llegó a Barcelona con la esperanza de ganarse un lugar en el equipo titular; sin embargo, la cantidad de estrellas que se encuentran delante de él no han dejado que pueda adueñarse del medio campo. Rakitic es el elegido por Ernesto Valverde y al chileno no le gusta nada.

Este lunes, Vidal publicó en su cuenta de Instagram un mensaje acompañada de una dura frase: “Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos!!!”, acompañado de unos puños y símbolos de rey, como es apodado el jugador.



Lo que llamó la atención es que Ernesto Valverde no lo hizo ingresar a pesar que aun no agotaba todos los cambios ante el Valencia.

Esta es la segunda vez que sucede algo parecido con el 'Rey' Arturo. Vidal fue suplente ante los Tottenham por detrás del brasileño Arthur, por quien ingresó cuando ya faltaban tres minutos para el final. Fórmula que Valverde ya había utilizado ante el PSV, cuando Vidal ingresó a los 86'. Mientras que por Liga, ante el Athletic, el chileno fue cambiado a los 55' cuando era uno de los más destacados del encuentro.

En su Instagram, también, el chileno publicó un emoticono de enfado sin más comentario que la imagen, que habla por sí sola. Este hecho no gustó mucho en el vestuario del club catalán.



Tras aquella reacción, Vidal publicó otra imagen ya en su cuenta de Instagram en la que aparecía junto a otros azulgranas festejando uno de los goles frente a los 'Spurs'. Imagen que acompañó con el mensaje: "Excelente triunfo equipo"