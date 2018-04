Lo vimos con el Liverpool. Philippe Coutinho es un especialista cuando se trata de pegarle con la pelota parada. El brasileño le pega con una rosa que era indescifrable para los porteros en la Premier League. No obstante, en La Liga, los rivales aún no han podido ‘lamentar’ los goles del brasileño desde esa vía. Cuando hay una falta, como para pegarle al arco, la pelota siempre recaerá sobre el mejor especialista del club: Lionel Messi. Nadie más que él.



No obstante, hasta antes de la llegada de Coutinho, habría otro futbolista que también le pegaba. Ese era Luis Suárez. No obstante, el delantero uruguayo ha perdido peso al punto que no ha marcado de esa forma en lo que va de la temporada. Messi lo ha hecho en seis oportunidades, mientras que ‘Luchito’ ha fallado en sus doce ocasiones. No por nada, es mejor optar con un recién llegada que siempre lo ha hecho de nuevo forma en Inglaterra.



Coutinho es uno de los jugadores más precisos del Barcelona y lo único que necesita es tiempo de adaptación en la institución culé. El brasileño lleva el ritmo del juego y ahora solo tiene que esperar para que tenga mayores responsabilidades. Desde el lado del comando técnico, ya recibió la primera respuesta: luego de Messi, eres tú para los tiros libres.



Barcelona recibe este miércoles a la Roma por los cuartos de final de la Champions League. Como es de esperarse, Coutinho no formará parte de la lista, dado que en esta temporada jugó partidos con el Liverpool de Klopp, quienes siguiendo compitiendo en el ‘Viejo Continente’.