La respuesta de Koeman sobre la posibilidad de dirigir al Barcelona en medio del mercado de fichajes

Lo ha dejado en claro. No piensa mudarse de Holanda para viajar a Cataluña. Ronald Koeman ha decidido quedarse como seleccionador de su país y no mirar la posibilidad de dirigir al Barcelona para el mercado de fichajes de verano. El técnico tulipán ha declarado para el canal holandés NOS, en donde ha aseverado que no piensa abandonar el proyecto en miras a la siguiente Europa. Rotundo, tajando, un absoluto no de parte del entrenador tulipán.



“No voy a dejar ahora a la Selección de Holanda cuando queda tan solo una temporada para la Eurocopa. No es el momento de dejar a la Selección”, aseveró el entrenador en una entrevista, en donde termina con las especulaciones sobre la posibilidad de que él sustituya a Ernesto Valverde, el entrenador vasco que ha sido ratificado en su cargo tras perder la final de la Copa del Rey en manos del Valencia. De este modo, se pierde una de las opciones.



Koeman no ha negado su interés de dirigir al Barcelona en algún momento, tan solo ha mostrado respeto hacia su país y al proyecto que tiene él como seleccionador hasta Qatar 2022. La Federación de Holanda decidió darle un contrato hasta esa fecha, confiando en las posibilidades que tiene como seleccionador en manos de jóvenes promesas en Holanda.



A Ernesto Valverde le queda una temporada más de vínculo con el Barcelona, por lo que ¿cabría la posibilidad de que Koeman asuma luego de la Eurocopa? El vasco no tiene tanto crédito luego de solo obtener LaLiga cuando el plan era en un principio el ansiado triplete. El Barca estudia fichajes en el mercado de pases, pero también mira otros entrenadores.



► Del Ajax al Manchester United: ‘Red Devils’ se llevan promesa de Holanda



► Hablan las imágenes: así terminó Kinsey Wolanski tras ser detenida por invadir la final de Champions [VIDEO]



► Out: la razón por la que el Real Madrid ya tiene descartado a Christian Eriksen



► Un fichaje inesperado: la brutal oferta del Tottenham de Pochettino por uno del Madrid