¡En busca de un '9'! El último pedido de Ernesto Valverde para el Barcelona por LaLiga Santander

El técnico del Barcelona , Ernesto Valverde , no ocultó este sábado su deseo de que pueda llegar un delantero centro de rápida adaptación tras la salida de Munir, pero no quiso confirmar un eventual interés por el jugador del Chelsea, Álvaro Morata.

"Cuando estás en un momento en el que puede llegar un jugador, sobre todo lo que valoras es que se pueda adaptar rápido a tu equipo, si es que al final acaba viniendo", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al partido de liga del domingo contra el Eibar.



"La primera valoración que haces es que no tenga un proceso de adaptación, sino que ya conozca de qué va esto y que pueda jugar inmediatamente. Si es que al final viene alguno, sino tiraremos de lo que tenemos" , añadió el técnico 'Azulgrana', tras confirmarse la salida de Munir El Haddadi.



El delantero hispano-marroquí firmó por lo que queda de temporada y otras cuatro más con el Sevilla, lo que ha obligado al Barça ponerse a la búsqueda de un atacante que pueda servir de recambio a Luis Suárez.

Preguntado por un eventual interés por Álvaro Morata, que no está contando con minutos en el Chelsea, Valverde tiró de ironía tras haber contestado poco antes a una enésima pregunta por una posible vuelta de Neymar al club 'Azulgrana'.



"Te puedo hablar en los mismos términos que he comentado lo de Neymar: ¿lo repito? Pues eso, un gran jugador, que está en otro equipo, etc etc, que respetamos mucho al jugador y al club en el que está, bla, bla, bla", bromeó el técnico.