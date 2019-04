Con los pies sobre la tierra: DT del Barcelona reflexiona sobre la posibilidad de lograr el triplete

El entrenador del Barcelona , Ernesto Valverde , dijo este lunes, en la víspera del partido ante el Villarreal, que los tres títulos a los que aspira su equipo esta temporada ( LaLiga , Copa y la Champions League) están "igual de cerca e igual de lejos".



"Los tres por igual. Todo depende de pequeñas cosas, todavía no hemos ganado nada y todo estar por decidir. Llevamos un largo camino desde julio y ahora estamos en el momento culminante y es cuando queremos estar finos", insistió.



Valverde no cree, en ningún caso, que los diez puntos de ventaja que tiene su equipo le añadan una presión extra. ''Tenemos la presión porque queremos conseguir el título. No es una presión extra, los números son lo que son. Quedan nueve partidos y si ganamos seis, somos campeones, y la mejor manera es ir restando partidos. Tener que ganar seis partidos no quiere decir que tengamos la liga ganada", argumentó.



Sobre la Champions League, señaló que "motiva mucho" a la afición azulgrana, "pero puede traicionarte en un partido o en 15 minutos que no estés bien. LaLiga te dice cómo estas, te marca desde el primer minuto hasta el ultimo".



En todo caso, el técnico del Barça no considera que sea complicado centrar a sus jugadores ante partidos como el de este martes: "Ellos saben de la dificultad, porque lo han vivido en temporadas pasadas. Somos perfectamente conscientes del partido de mañana y de lo que viene después".



