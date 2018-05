El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde , dijo tras la derrota (5-4) de su equipo ante el Levante , que el partido fue "una circunstancia extraña" al no ser normal que el Barça reciba cinco goles en un partido.



"Hemos recibido tres goles en diez minutos en el segundo tiempo. Nos hemos ido al descanso con el convencimiento de que íbamos a remontar, pero es verdad que ellos en la primera parte nos han hecho dos goles y un palo", dijo Valverde en rueda de prensa.



"El Levante está en un momento de forma sorprendente y arma contras muy rápidas, no los hemos controlado y lo hemos pagado, ya que ellos han estado muy bien", añadió Valverde, quien cree que su equipo ha reaccionado bien pero que "al final no ha podido ser".



Insistió en que ha sido una situación anómala y extraña el resultado de hoy. "No es normal que recibamos cinco goles, pero es verdad que ellos están en un momento en el que les sale todo y han armado muy bien las contras y no hemos sabido controlar", agregó.



Valverde comentó que "probablemente" el Levante es el equipo que "más en forma está de la Liga en este momento" y mostró su alegría por el éxito de Paco López en el Levante."Nos conocemos, hemos trabajado juntos -en su etapa en el Valencia- y se han liberado de la presión que tenían. Me alegro mucho por él", concluyó. EFE