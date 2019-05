¡A renovar todo! 15 fichajes del Barcelona para no repetir otra noche de terror en Champions [FOTOS]

La debacle del Barcelona en la Champions League ante el Liverpool ha hecho que varios hinchas azulgranas empiecen a exigir fichajes. Es lógico que la plantilla no ha sido suficiente para lograr el resultado en Anfield y un par de ajustes es necesario.



Siga o no Valverde en el Barcelona, el club tiene que reforzar cada linea del campo. Además de la llegada de De Jong para el mediocampo, también urge contratar un central y un delantero que haga lo que Suárez no puede.



En el Barcelona ya suenan nombres como De Ligt, Jovic, Griezmann y otros más en una nutrida agenda de fichajes. A continuación, una galería con todos los cracks que suenan en Camp Nou y a los que deberían apuntar para no repetir otra noche de terror.



Hay que recordar que los goles de la victoria del Liverpool sobre el Barcelona llegaron por medio de Origi y Wijnaldum en doble oportunidad. Los azulgranas han vuelto a 'pinchar' por cuarto año consecutivo y la ansiada Sexta 'Orejona' tendrá que hacerse esperar.

