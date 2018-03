El FC Barcelona tiene a los mejores jugadores del mundo, pero no le basta. Pese a las millonarias llegadas de Coutinho y Dembélé en esta temporada, los azulgranas no están conformes y quieren dar otro golpe que hace mucho tiempo tiene nombre y apellido: Antoine Griezmann. El crack del Atlético de Madrid es prioridad y en Camp Nou ya trabajan en su fichaje.



De acuerdo al diario español 'Don Balón', los 'Culés' no tendrán problemas en asumir el costo de la cláusula del francés, que asciende a 100 millones de euros, pero sí encuentran complicaciones en el aspecto del sueldo. Griezmann pasará a ser uno de los mejores pagados de la plantilla y buscan aligerar la carga salarial.



En esa linea, el FC Barcelona estaría contando con la salida de dos de sus jugadores. El primero es Paco Alcácer, quien esta temporada no está contando para Valverde y ante ofertas de otros equipos de la Liga Santander como el Valencia y Sevilla, los azulgranas no dudarían en venderlo.



Siempre según la misma fuente el otro sacrificado para la llegada de Griezmann al FC Barcelona sería Andrés Iniesta. El crack español ya adelantó que definirá su salida antes de fines de abril. Si se va a China, el golpe se sentirá en lo deportivo, pero respecto a lo económico, los azulgranas se ahorrarán una 'pasta' para empezar a cubrir el sueldo del francés.

Griezmann cada vez más cerca



Las últimas informaciones sobre el fichaje de Griezmann por el FC Barcelona apuntan que con el objetivo de no entorpecer su llegada al Camp Nou, el francés rechazó una jugosa oferta de renovación de contrato del Atlético de Madrid, la misma que incluía un aumento en su cláusula para ahuyentar a los azulgranas y otros grandes de Europa.



De acuerdo a los informaciones en medios españoles, tan avanzado estaría el fichaje de Griezmann por el Barcelona que su esposa se habría adelantado buscando casas en la Ciudad Condal. Todo hace indicar que los azulgranas tendrán al crack que tanto han estado persiguiendo hace varios meses.