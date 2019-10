Rakitic cerca de su última temporada: Inter de Milán prepara oferta para sacarlo de Barcelona

Ivan Rakitic es uno de los futbolistas que no la pasa nada bien en Barcelona. El croata no tiene los minutos que requiere con Ernesto Valverde. A inicio de temporada fue utilizado por la gran cantidad de lesiones que afectaron al plantel pero ahora ve los partidos desde la banca de suplentes, e incluso en alguna oportunidad, no ha salido en lista.

"Haré todo lo posible para intentar cambiar la situación. Me quedan dos años de contrato y no hay mejor que sitio en el que jugar que el Barcelona , el mejor club del mundo, pero yo necesito jugar y no solo disfrutar de paseos por la ciudad y la playa" , sentenció el futbolista en una conversación con el diario croata 24sata dando luces del mal momento que vive.



Es cierto que el jugador quiere continuar en Barza, pero tampoco se cierra a la posibilidad de escuchar ofertas. Inter de Milán se ha mostrado interesado. Este pasado verano ya quiso tenerlo en sus filas y estaría dispuesto a ir una vez más el próximo mes de enero.

Ivan Rakitic llegó al Barcelona en la temporada 2014. (Getty) Ivan Rakitic lleva cinco partidos esta temporada con el Barza. (Getty)

De acuerdo a la 'Gazzetta dello Sport', el pasado febrero, el consejero delegado Giuseppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio del Inter se reunieron en secreto con el Barza para negociar la operación. Los italianos ofrecieron 35 millones de euros, pero los catalanes querían 45. 10 'kilos' por los que nunca se pusieron de acuerdo.

Según informa Tuttosport, el cuadro dirigido por Antonio Conte quiere tener a Rakitic en el mercado de invierno parovechando que la situación del jugador en el Camp Nou no parece cambiar por la prioridad que existe con estrellas como Arthur Melo o Sergio Busquets y el tridente de ataque Griezmann, Suárez y Messi.

Raquel Mauri , esposa de Rakitic, reveló hace unas semanas que: "No se puede maltratar más al jugador". Ivan quiere jugar.



¿Rakitic pudo partir a Juventus?

Rakitic también reveló en la entrevista que estuvo cerca de partir este mercado. En la entrevista reveló que Juventus lo quiso. Incluso el propio Cristiano Ronaldo lo llamó para convencerlo que se fuera con él, pero el Barza pedía alrededor de 50 millones de euros, una cifra que el club de Turín no quiso aceptar.



