Los 60 millones que espera recibir el Barcelona para un fichaje en el mercado de pases

Barcelona necesita caja para realizar unos recambios en el equipo titular. La prioridad de los culés es traer un jugador para que Luis Suárez pueda descansar algunos partidos, con 31 años. Sin embargo, no todo se puede sacar por las arcas del club, también se necesita hacer un poco de caja con algunas ventas. En ese sentido entran a tallar André Gomes (Everton) y Denis Suárez (Arsenal), dos jugadores que se fueron esta temporada a la Premier League.



El caso de los futbolistas no es el mejor. Ni uno de los dos es titular indiscutible en sus equipos, aunque se podría esperar una venta de ellos en el mercado de fichajes. Barcelona espera recibir los 40 millones pactados por el futbolista luso, mientras que otros 20 de la entidad ‘Gunner’ de parte del extremo barcelonista, con el que no cuenta Ernesto Valverde.



En el Camp Nou esperan ingresar 60 millones de euros por los dos para traer un jugador de categoría para que pueda acompañar al delantero uruguayo. No todos brillan con los culés, Paco Álcacer tuvo que llegar a la Bundesliga para destacar nuevamente en Europa.



Mientras Barcelona define nombres para el puesto de ‘9’, se estima que en las próximas semanas Everton y Arsenal se sienten a conversar con ellos por los jugadores mencionados. Así se mueve todo en la tienda culé, no todo es fichajes, también son las ventas.



