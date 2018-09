Barcelona necesita un refuerzo en la delantera para competir en todos los frentes de la temporada. Para ganar La Liga, Champions League y Copa del Rey no solo se requieren de los mejores jugadores, también se necesita de jugadores que entren desde la banca de suplentes para darles descanso a los cracks de la plantilla. En ese caso están Lionel Messi, Luis Suárez, y Ousmane Dembélé, pero ¿quién está ahora en el banco de suplentes?



Ernesto Valverde tan solo cuenta con Denis Suárez y Munir, por lo que el técnico vasco habría conversado con la dirigencia azulgrana para fichar un jugador más. ¿De la calidad de las inversiones que ha realizado el Barcelona? De ninguna manera. Se necesitan jugadores más terrenales y de buen rendimiento, como es el caso de Nicolas Pépé, el delantero del Lille.



De acuerdo al portal digital ‘Le10sport.com’, el cuadro francés se encuentra dispuesto a venderlo en el presente mercado de fichajes de verano. Pépé, de 23 años y que en este arranque de temporada está siendo una de las sensaciones de la Ligue 1, ha marcado cuatro goles y ha dado tres asistencias. Por ese motivo, el atacante está llamando la atención de Barcelona y Arsenal, entre otros equipos, siendo el Barza el más interesado.



Pépé, como informó Mundo Deportivo en su edición de hace algunas semanas, es del agrado de la secretaría técnica, y cuenta con el aval del director deportivo, Eric Abidal.



De hecho, está haciendo un estrecho seguimiento del delantero marfileño. En caso de decantarse por su fichaje, faltará por ver si el Barcelona es partidario de ficharlo ya en enero o prefiere esperar al próximo mercado de verano. Lo cierto es que hacen falta delanteros para cubrir el espacio de las estrellas ya mencionadas. ¿Fichar o no? He ahí el dilema.