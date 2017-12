Barcelona continúa en la búsqueda de refuerzos. No solo se trata de jugadores de la talla de Coutinho y Griezmann, también hay prospectos que analizan para el futuro y que podrían servir a la plantilla de Ernesto Valverde como probables suplentes para la siguiente temporada. Luego de que se conociera la postura del Atlético en el caso de Griezmann , medios españoles han dado a conocer otros jugadores que la dirigencia culé mira para el futuro.



¿De qué futbolistas se trata? De dos promesas del Olympique de Lyon: Houssem Aouar y Nabil Fekir . De 19 y 23 años respectivamente, ojeadores del club azulgrana han señalado que ambos jugadores tienen un techo muy alto, luego de que observaran su juego en un partido frente al Toulouse en la última fecha de la Ligue 1. En su primera temporada, Aouar se ha vuelto indiscutible para los galos, mientras que Fekir suma 12 goles y tres asistencias en lo que va de la temporada en el campeonato francés Definitivamente, dos valores interesantes.



No obstante, Arsenal también se encuentra dispuesto a contratar a los jugadores mencionados, de acuerdo a publicaciones de medios ingleses. Wenger, en su interés siempre de contratar con futbolistas de ese país, también ha mandado a ojeadores a que le den una información detallada sobre la evolución de ellos, dado que los siguen desde hace dos años.



¿Quién ganará finalmente la partida? Barcelona no tiene muchos volantes indiscutibles, por lo que Aouar miraría una oferta en donde tendría oportunidades de juego. ¿La delantera? Más difícil. Con Messi, Suárez y Dembélé, el jugador que llegará será a ser suplente y pelear un lugar en el once del técnico vasco. Imposible tener un lugar seguro ahí.