Golpe para Alba: Barcelona negociando un fichaje de alto calibre desde Francia

No tira la casa por la ventaja como en temporadas pasadas, pero sí ficha para el futuro del club. La crisis ha llegado a Barcelona en tan solo unos días. Una goleada en Inglaterra y planes nuevos con respecto al técnico del equipo y también los futbolistas de la institución culé. Si Ernesto Valverde suena con mucha fuerza para irse de Cataluña , también habría un mensaje directo para Jordi Alba con un fichaje que podría llegar desde Francia para el mercado de pases.



La directiva del Barcelona pretende hacerse con los servicios de Ferland Mendy, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon. ¿El precio por el que llegaría? Un poco más de 40 millones de euros que invertirían los catalanes para hacerse del francés que podría generar bastante revuelo en el camerino, puesto que Jordi Alba es uno de los consagrados de toda la plantilla.



La idea es meterse presión a Alba luego de su partido en Anfield Road, en donde jugó para el olvido. El Barcelona considera que con una competencia sana no pasarán momentos como el de la vuelta de la Champions League, en donde los culés se despidieron de la Champions.



Barcelona quiere cerrar con De Ligt y centrarse en Mendy para tener una plantilla mucha más completa dispuesta a – esta vez – alzarse con la Champions League. Con Alba no hay discusiones, pero sí es necesaria una reestructuración para que el plantel sea más competitivo y pueda afrontar partidos tales como el pasado contra el Liverpool. De los errores también se aprende, por lo que es necesario fichajes de calidad para el equipo o no de Valverde.



