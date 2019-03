Se acerca a LaLiga: Joao Félix entre el Real Madrid y Barcelona para el 2019

Joao Félix , la perla de 19 años del Benfica que se encuentra en la agenda del Barcelona y Real Madrid , admitió en una entrevista con Marca que prefiere “LaLiga” a la Premier League, la otra gran competición a la que se le vincula en un próximo futuro. Asimismo, sobre la chance de jugar algún día en el Barcelona o en el Real Madrid, el luso indicó que “aún no he tenido tiempo para pensar en eso”, pero que “las cosas vienen de manera natural, cuando menos esperamos”.



El talentoso delantero no se define respecto a si siente más simpatía por el Barça o por el Madrid. “Son dos de los mejores equipos del mundo, a los que sigo desde que era pequeño. Pero ahora mismo quiero estar aquí, me siento muy bien en el Benfica”, aseguró. Con 31 partidos en el primer equipo lisboeta, Joao Félix suma once goles y seis asistencias. admitió que “a lo mejor sí” sería disparatado pagar por él los 120 millones de euros que figuran como cláusula de rescisión de contrato con el Benfica. “Pero yo no entiendo de mercado ni de valores, eso son temas de representantes y presidentes, yo me limito a jugar”, aclaró. Con todo, pese a insistir en que hoy sólo piensa en el Benfica, tiene las aspiraciones más altas. “Mi sueño siempre es jugar en los grandes equipos y en las grandes competiciones, pero, como ya he dicho, estoy aquí y soy muy feliz en el Benfica, que, como esos equipos, también es un grande de Europa”, dijo.



Sobre sus espejos futbolísticos del pasado cita dos nombres: Kaká y Rui Costa. “No me acuerdo mucho de su juego, pero he visto vídeos y me identifico con Rui en el fútbol portugués”, aseguró. Respecto a su referente actual en el mundo del fútbol, Joao Félix, que se define como “segundo delantero”, está prendado de Kylian Mbappé, a quien imitó incluso en una celebración. “Me gusta Mbappé como jugador y me gusta esa celebración. Pensé que era el mejor momento para hacerla. Ahora mismo Mbappé es el delantero que más me gusta”, concluyó.



