Atado: el preciso momento en que De Ligt dirá que será ‘jugador’ del Barcelona

En España se tiene claro que vestirá de azulgrana, mientras que en Holanda no se confirma del todo si Matthijs de Ligt jugará al lado de Lionel Messi. La temporada del Ajax es de ensueño, el capitán de solo 19 años comanda a los tulipanes a una nueva historia de romance en la capital de Holanda, mientras que los clubes más poderosos de Europa – buena cartera – se frotan las manos esperando que el zaguero central cambie de decisión, especialmente porque aún no ha rubricado su firma como nuevo futbolista del Barcelona para la próxima temporada.



“¿Mi futuro? No lo pienso en este momento, no sé qué pasará. Estoy centrando en el Ajax y en esta maravillosa temporada que estamos haciendo. Luego veremos qué pasa”, indicó De Ligt cuando fue consultado tras el partido de Champions League jugando en Londres. El capitán piensa en el camino de su equipo y no se desconcentra para el mercado de fichajes.



A diferencia de Frenkie de Jong, que decidió irse al Barcelona antes de que llegara el fin de temporada, De Ligt anunciaría su contratación como nuevo jugador culé cuando el Ajax acabe todas sus competiciones, el capitán no espera que sus fanáticos se resientan en un momento que pueden tocar la gloria en el ‘Viejo Continente’ tal como el pasado Ajax de Van Gaal.



De Ligt se marcharía al Barcelona a cambio de más de 70 millones de euros, pese a que el Bayern Munich, Real Madrid, Manchester United y Juventus también se encuentren a la puja por uno de los mejores prospectos del fútbol de Europa. No obstante, ante el mercado y una mejor cuenta bancaria, el joven adulto tan solo mira fútbol y presente. Ese es De Ligt.



