Xavi pedía músculo y le dieron no uno cualquiera, sino uno con el que compartió vestuario y que, posiblemente, es el más fuerte de la Premier League. El FC Barcelona ya tiene reemplazo a Ousmane Dembélé, quien no seguirá en el club azulgrana tras no aceptar renovar, aunque aún no está claro si se marchará en enero o en junio. Lo cierto es que mientras resuelven ese conflicto, el club culé ya tiene al sustituto: Adama Traoré del Wolverhampton.

De acuerdo a información que avanza el diario catalán ‘Sport’, el internacional español dio el ‘sí' al Barcelona hace semanas cuando el club y el jugador se reunieron para acordar su regreso al Camp Nou. Aunque entonces, ambas partes hablaron de reencontrar caminos para la próxima temporada.

Sin embargo, el apuro de la directiva culé por sacar a Dembélé en lo que queda del mercado invernal de enero, ha llevado a apurar la vuelta de Traoré, que se podría avanzar con una cesión con opción de compra obligatoria. Los ‘Wolves’ no pondrían trabas.

Eso sí, en los primeros seis meses, antes de su traspaso definitivo, Adama Troré acepta rebajarse el sueldo para que el club blaugrana no tenga problemas con el límite salarial. Luego, firmará por 4 años más en junio.

El despliegue físico es uno de los puntos a favor de Traoré. Es fuerte, veloz, tiene ADN azulgrana y Xavi Hernández, con quien compartió vestuario por el 2015, lo conoce de sobra, razón por la que estaría encantado de tenerlo bajo sus órdenes para ocupar el carril que deja Ousmane Dembélé.

El gigante del Wolverhampton viene sonando en el Barcelona desde hace un año. Antes de la llegada de Laporta a la presidencia, en los despachos del Camp Nou ya había interés por repescar a Traoré, quien según el portal Transfermarkt está valorizado en 28 millones de euros.

Adamá Traoré inició su carrera en las divisiones menores del Barcelona, llegó al primer equipo, pero al no consolidarse empezó a probar suerte en Inglaterra. En dicho país ya ha defendido las camisetas del Aston Villa, Middlesbrough y Wolverhampton.

