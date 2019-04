Simeone no dejará escapar a su preferido: ''Necesitamos a Griezmann, es importantísimo para el futuro del club''

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , reivindicó este miércoles la importancia del triunfo ante el Valencia, enfatizó que "no da lo mismo perder, empatar o ganar" y dijo que su equipo necesita a Antoine Griezmann , "un jugador importantísimo para el presente y el futuro del club y del equipo".



"Es uno de los capitanes y esperamos que la temporada que viene tendrá una temporada intensa como ahora ", declaró del francés, al tiempo que también expuso que Rodrigo Hernández "es una parte importante del presente y del futuro del equipo", como "los Griezmann, Giménez, Thomas, Saúl... los chicos que son más jóvenes".



También habló de un Álvaro Morata "en un crecimiento continuo". "Se involucró, se metió de lleno dentro del equipo y nuestra gente ustedes la conocen; si vos das la vida acá las puertas siempre están abiertas para todos", dijo del '22' rojiblanco, que marcó su sexto gol de la temporada, el que abrió el triunfo frente al Valencia.



"Mientras compitamos estoy contento siempre. Claro que estoy contento (con la segunda plaza). A mí me enseñaron que si no puedes salir primero tienes que ser segundo, si no puedes ser segundo tienes que ser tercero... Decimoséptimo es mejor que decimoctavo. Es como vos quieras ver las cosas. Y yo siempre las veo del lado positivo", dijo.



Simeone, que también incidió en el hecho de que este triunfo haya aplazado el alirón del Barcelona, destacó que los cambios (Thomas Partey, Ángel Correa y Santiago Arias) "respondieron muy bien".



Atlético Madrid se mantiene en la segunda posición de LaLiga Santander a siete puntos del Real Madrid -con un partido menos-, que buscará sentenciar su presencia directa en la próxima Champions League este miércoles cuando enfrente al Getafe por la fecha 34.

